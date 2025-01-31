Video Yaşam Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video
Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

31.01.2025 | 13:50

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1375 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kapaklı ilçesinde ikamet eden S.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1100 litre el yapımı şarap, 275 litre el yapımı rakı, 1 adet bakır kaynatma kazanı ve 1 adet plastik kaynatma düzeneği ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olarak belirlenen kaçak içkilere el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 01:31
Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 13:50
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 02:22
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 31.01.2025 | 11:35
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 02:26
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 11:30
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi ’polisim’ diyerek tehdit etti! | Video 01:24
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video 31.01.2025 | 10:48
Konya’da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video 00:56
Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video 31.01.2025 | 10:30
2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:34
2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 10:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video 03:49
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video 31.01.2025 | 10:29
Denizli’de Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 00:31
Denizli'de Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 10:18
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı | Video 00:39
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı | Video 31.01.2025 | 10:02
Avcılar’da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 00:14
Avcılar'da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 31.01.2025 | 09:47
Kayseri’de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi | Video 03:01
Kayseri’de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi | Video 31.01.2025 | 09:23
Afyonkarahisar’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:09
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 31.01.2025 | 09:23
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 02:56
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 31.01.2025 | 08:33
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 02:28
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 31.01.2025 | 08:33
Eyüpsultan’da aile faciası! Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü | Video 04:45
Eyüpsultan'da aile faciası! Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü | Video 31.01.2025 | 08:33
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 01:48
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 30.01.2025 | 15:44
Avcılar’da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 01:04
Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.01.2025 | 15:04
Lüleburgaz’da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 01:13
Lüleburgaz'da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 30.01.2025 | 14:49
Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video 06:18
Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video 30.01.2025 | 14:42
Vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon: 68 gözaltı | Video 01:22
Vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon: 68 gözaltı | Video 30.01.2025 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA