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Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi | Video

08.10.2023 | 08:39

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda işyerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 işyerine yönelik operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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