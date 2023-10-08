Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi | Video 08.10.2023 | 08:39 Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda işyerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 işyerine yönelik operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.