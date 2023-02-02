Tekirdağ’da 150 polisle şafak operasyonu | Video 02.02.2023 | 10:12 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drone destekli ve narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı şafak operasyonunda 150 polis, uyuşturucu ararken operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel harekat ekinini desteğiyle düzenlenen operasyonda ekipler, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirdi. Mahalleye giren ekipler, giriş ve çıkışları tutarak 16 adreste arama yaptı. Drone ve uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda bebek bezi içinde uyuşturucu esrar, hap, eroin, 1 ruhsatsız tabanca 10 adet mermi ele geçirildi. Polis, mahalle içinde bulunan metruk evlerin içinde ve bahçelerin de de aramalar yaparken operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.