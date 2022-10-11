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OTOMATİK OYNAT
00:48
Tekirdağ’da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 16:01
01:19
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 15:33
05:50
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı?" | Video 11.10.2022 | 14:49
02:19
Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video 11.10.2022 | 15:05
05:50
01:08
Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:50
00:51
Muğla'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:32
01:15
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 11.10.2022 | 13:13
00:32
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 11.10.2022 | 13:00
03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
00:51
00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18
03:34
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 11.10.2022 | 12:07
01:39
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 12:08
01:36
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:05
01:07
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:04
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 11 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11.10.2022 | 10:40
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Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 11.10.2022 | 11:09
Tekirdağ’da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.