Tekirdağ'da 1920 öğrencinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu | Video

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 Nisan kutlamaları bin 920 çocuk, sahil alanda senkronize bir şekilde ‘Kasap’ havası oynadı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Gösteri sonunda çocuklar, duygularını ifade ederek, "Gerçekten çok mutluyuz, burada bize bir şans verildi. Tekirdağ'daki bazı okullar arasından bizim okulumuzun seçilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Bende burada gösteri yaptığım için çok mutluyum. Provalarımız vardı onları yaptık. Bazı çocuklar yorulmuş öyle söylüyorlar, ama ben yorulmadım. Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum" dediler.
Etkinlik sonunda çocukları tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Gerçekten bu toprağın çocukları olduğunuzu kanıtladınız, iyi ki varsınız. Sizi seviyorum" dedi.
Etkinlik sonunda çocuklara madalya takdim edildi.