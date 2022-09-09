Video Yaşam Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video
Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

09.09.2022 | 09:34

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Çorlu’da el yapımı ve gümrük kaçağı alkol imal ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.

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Polisin depoda yaptığı aramada yaklaşık 350 litre değişik markalarda alkol, yaklaşık bin adet bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 adet değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin adet şişe ve boğaz kapüşonu, 765 adet kapak, 6 bin 850 adet boş alkol şişesi, 2 adet kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi. Bulunan malzemelere el koyan polis ekipleri H.T.G. isimli şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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