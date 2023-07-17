Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 3'ü İtalyan 4 yaralı | Video
Tekirdağ’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü İtalyan uyruklu toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Sadi Rıza C. (30) ile yolcu olarak bulunan İtalyan uyruklu Antonio Longobardi (28), Moino Guilio (45) ve Andrea Donner (51) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 3'ü İtalyan 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 13:18
00:28
Zeytinburnu'nda otomobilden havaya ateş eden sürücü kamerada | Video 17.07.2023 | 12:10
05:43
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi | Video 17.07.2023 | 11:52
00:41
00:47
Geri manevra yaparken kadını böyle ezdi | Video 17.07.2023 | 11:50
00:18
Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video 17.07.2023 | 11:52
04:28
2 bin 260 rakımda Uğur böceklerinin görsel şöleni başladı | Video 17.07.2023 | 11:39
07:53
01:15
Hatay Belen'de orman yangınına havadan müdahale sürüyor | Video 17.07.2023 | 11:36
04:28
Ukraynalı Tetianna’ya Yüksekova’da görkemli düğün | Video 17.07.2023 | 11:27
00:39
Van'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı | Video 17.07.2023 | 11:11
01:15
00:31
Şanlıurfa itfaiyesi yangın bölgesinde | Video 17.07.2023 | 11:05
01:36
01:52
00:56
01:15
İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video 17.07.2023 | 10:36
03:28
01:24
Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı kamerada: 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:22
00:34
Aksaray'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:22