Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 3'ü İtalyan 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 13:18 Tekirdağ’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü İtalyan uyruklu toplam 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolunun Ergene ilçesine bağlı Yulaflı mevkiinde (Velimeşe OSB) meydana geldi. Işıklı yol kesişimindi 3 otomobil ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Sadi Rıza C. (30) ile yolcu olarak bulunan İtalyan uyruklu Antonio Longobardi (28), Moino Guilio (45) ve Andrea Donner (51) yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.