Video Yaşam Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video
Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video

17.04.2023 | 16:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin TL olan 7 buçuk ton etil alkol ve malzemeler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde faaliyet gösteren, işletmeciliğini H.H. isimli şahsın yaptığı işletmenin bidonlara ve şişelere etil alkol dolumu yapmak suretiyle satış yaptığı duyumunun alınması jandarma ekipleri harekete geçti.

7 BUÇUK TON ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerince yapılan aramada; 7 bin 450 litre plastik özel yapım şişe ve bidonlara doldurulmuş etil alkol, 4 adet 10 tonluk IBS tankı, 1 adet 5 tonluk IBS tankı, 2 adet alkol şişeleme makinesi, 1 adet ambalajlama makinesi ve 1 adet arıtma makinesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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