Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyyar satıcı ile vatandaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı. Kavganın sebebi ise "hapşırmak".
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesin Atatürk Caddesi üzerinde tezgah açan bir seyyar satıcı iddiaya göre, maskesiz bir vatandaşa yanında hapşırınca tepki gösterdi. Vatandaşa korona virüs salgını nedeniyle 'Neden hapşırıyorsun' diye tepki gösteren seyyar satıcı ile vatandaş bir süre tartıştı. Çıkan tartışmada seyyar satıcı R.K., M.D. isimli vatandaşı üzerine maskesiz hapşırdığı için bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.D.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan R.K.isimli seyyar satıcı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.