Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı.
başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik
Operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 116 şahıs yakalandı.
Yakalananlardan toplam 47 zanlı çeşitli sürelerde hapis cezasıyla tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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