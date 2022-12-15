Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza | Video

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TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün yılbaşından bu yana denetimlerinde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 282 tesise 34 milyon 109 bin lira ceza uygulandı.
Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz, Çevre İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının başarılı olduğunu ve denetimlerin daha artması gerektiğini söyledi. Tekirdağ'ın bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayan Durmaz, "Burası bir sanayi bölgesi denetimlerin sık olması ve fazla olması dernek olarak bizleri son derece mutlu etmektedir. Bölgemiz sanayi bölgesi bu denetimlerin sıklaştırmasını arzu ediyoruz. Tekirdağ en çok ceza kesilen iller arasında olması Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü'nün çalıştığını ve görevini yerine getirdiğini gösteriyor. Yeterli mi ? Elbette yetersiz bu anlamda da sanayicinin çevreye daha duyarlı olmasını, çevreye özen göstermesini istiyoruz. Bizler temiz bir çevrede insanca yaşama hakkımızı istiyoruz. Bu anlamda bu denetimlerin daha da artmasını istiyoruz. Çünkü denetimler sonuç veriyor" dedi.
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Mahalle sakinleri, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, bu durumun önlenmesini istedi.