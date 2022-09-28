Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir çiftliğe yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli mahallesinde bulunan bir çiftlik evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon anı drone ile havadan da görüntülendi.

Operasyonda çiftlikte yapılan aramalarda 9,2 kilogram esrar, 27 adet toplamda bin 850 gram Kök Kenevir, 38.8 gram Kenevir Tohumu, esrar yetiştiriciliğinde kullanılan toplamda 198 adet çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Ç.C, O.N, S.K. ve M.B isimli şahıslar hakkında TCK 188 Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçu ile 2313 SKM suçlarından gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli 4 şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.