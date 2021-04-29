Video Yaşam Tekirdağ'da fabrika yangını | Video

Tekirdağ'da fabrika yangını | Video

Tekirdağ'da fabrika yangını | Video
29.04.2021 | 10:13

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Tekirdağ’da peynir altı suyu tozu üretiminin yapıldığı bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü.

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Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi mevkiinde bulunan bir fabrikada, elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Enerji bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sevkiyat deposuna sıçraması engellenen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı bildirildi. Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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