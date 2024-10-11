Tekirdağ'da fabrikada yangın: İçeriden patlama sesleri geliyor
Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki kozmetik fabrikasında yangın devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Tekirdağ'da fabrikada yangın: İçeriden patlama sesleri geliyor 11.10.2024 | 09:19
02:45
Sakarya'da kan donduran olay: Arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu! 11.10.2024 | 08:52
00:21
03:34
23 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kadının tedavisi sürüyor | Video 10.10.2024 | 14:35
03:24
Otomobil pazarında kavga gibi pazarlık | Video 10.10.2024 | 13:58
00:36
01:08
09:20
04:11
00:14
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 10.10.2024 | 11:01
00:54
03:46
Önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar! O anlar kamerada | Video 10.10.2024 | 10:11
00:58
01:02
13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı | Video 10.10.2024 | 09:03
07:39
ABD'de Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 10.10.2024 | 08:51
03:04
Mersin'de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 10.10.2024 | 08:51
01:44
00:52
02:20
00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24