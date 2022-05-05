Tekirdağ'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır, 3 yaralı | Video
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Tekirdağ-Muratlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu sürücü ve yanındaki yolcu olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Y.A. ise, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü E.Ü. ise şans eseri yaralanmadı. Olay mahalline intikal eden Bölge Trafik Polisi ekipleri, feci kazayla ilgili inceleme başlattı.