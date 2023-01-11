Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video

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Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken seyir halindeki beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı vatandaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.