Video Yaşam Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video
Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video

Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video

11.01.2023 | 08:43

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Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken seyir halindeki beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Sülün Caddesi ayrımında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen yaya Dursun Özçiçek (79), Salih Omurtak Caddesi'nden Sülün Caddesi'ne sapan Abdi Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Görenlerin fark ederek sürücüye seslenmesi üzerine mikser şoförü durup yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı vatandaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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