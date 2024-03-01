Tekirdağ’da geniş çaplı ‘Zıpkın-2’ operasyonu | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Zıpkın-2’ operasyonunda 5 şüpheli, 7 göçmen ve 7 yoklama kaçağı olmak üzere 19 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamada da 18 araca 150 bin lira ceza kesildi.
Sorgulamalarda yoklama kaçağı olarak aranan 7 şahıs yakalanarak tebliğ yapılmasının ardın serbest bırakıldı. Devam eden uygulamada, hakaret suçundan aranan 1 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs, genel güvenliği tehlikeye sokan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce Afgan ve Suriyeli 7 kaçak göçmende yakalanarak Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
Jandarma ekiplerince uygulamada 18 araca toplam 150 bin 216 TL trafik para cezası kesildi. 8 araç trafikten men edildi.
Yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 1 araca da işlem yapılarak araç yediemine teslim edildi.
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