Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında tesisin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.