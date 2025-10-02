Video Yaşam Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video

Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video

02.10.2025 | 10:12

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çalışma yapan kepçe, içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı. Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı.
Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.
Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, hem büyük miktarda su israfına sebep oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02:02
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02.10.2025 | 10:12
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 00:31
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 02:31
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 01.10.2025 | 14:57
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular | Video 02:09
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:51
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 02:01
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 14:25
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY