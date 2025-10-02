Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.
Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, hem büyük miktarda su israfına sebep oldu.
