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OTOMATİK OYNAT
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Haftalık Burç Yorumları "Gökyüzünde sıcak gelişmeler var" | Video 09.08.2022 | 09:45
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Kafasını yerlere vurdu! Komşu kadınların ölümüne kavgası kamerada | Video 09.08.2022 | 09:45
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Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 09.08.2022 | 09:17
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 09.08.2022 | 09:17
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İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü | Video 09.08.2022 | 09:17
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Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü | Video 09.08.2022 | 08:56
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Toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı | Video 08.08.2022 | 22:00
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Kuşadası’nda korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 17:56
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‘Saklı cennet’ Kaval Şelalesi’ne yoğun ilgi | Video 08.08.2022 | 17:49
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Bodrum'da tur tekneleri çarpıştı... O anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 16:44
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Yıldızeli'ne 235 adet çöp konteyneri alındı | Video 08.08.2022 | 15:32
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Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 08.08.2022 | 14:44
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Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı… | Video 08.08.2022 | 15:14
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada bir kişi yaralandı.
Yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.