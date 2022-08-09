Video Yaşam Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

09.08.2022 | 09:17

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada bir kişi yaralandı.

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Olay, gece 00.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Muratlı'dan B.Karıştıran istikametine doğru seyir halindeki Y.S. sevk ve idaresinde bulunan otomobil, önünde sola dönmek isteyen T.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Y.S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yolu emniyet ekipleri yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

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