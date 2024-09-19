Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi | Video
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu Süleymanpaşa İlçesi Altınova ve Çiftlikönü Mahallelerinde yapılan operasyonda S.A. isimli şahsın ikamet adreslerinde çeşitli silahlar, uyuşturucu madde ve suç eşyaları ele geçirildi. Yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı.
Şüpheli S.A. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 19.09.2024 | 10:52
01:14
01:03
01:19
01:33
00:54
01:36
Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama | Video 18.09.2024 | 16:46
01:20
Manisa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı | Video 18.09.2024 | 15:42
02:02
01:19
Samsun'da 7 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 18.09.2024 | 13:51
01:27
00:50
01:12
00:49
Düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı! | Video 18.09.2024 | 11:32
01:52
Fatih’te tarihi eser operasyonunda 796 sikke ve obje ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:30
00:11
Küçükçekmece’de 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:02
01:32
Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 18.09.2024 | 10:32
02:06
Gaziantep'te 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 10:22
02:16