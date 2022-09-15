Tekirdağ’da kaçak alkole jandarma baskını | Video

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi.
Yapılan kontrollerde, kaçak satış yapıldığı tespit edilen işyerinde yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.