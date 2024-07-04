Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video
Tekirdağ’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 19 bin adet dolu makaron ele geçirdi.
Malkara ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 19 bin adet özel kutulara 20'şerli olarak paketlenmiş dolu makaron, bin 400 adet boş makaron, bin adet yaprak sigara kağıdı, bin adet sigara paketleme poşeti, 18 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün tartmak için tertip edilmiş terazi ele geçirildi. Şüpheli H.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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