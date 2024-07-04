Video Yaşam Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video

04.07.2024 | 13:39

Tekirdağ’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 19 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sonucunda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, toptancı dükkanı işleten H.T.'nin, boş makaronları tütün ile doldurup özel olarak yaptırdığı paketlere koyarak satış yaptığı duyumu alındı. Bu bilgi üzerine düzenlenen aramada önemli miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Malkara ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 19 bin adet özel kutulara 20'şerli olarak paketlenmiş dolu makaron, bin 400 adet boş makaron, bin adet yaprak sigara kağıdı, bin adet sigara paketleme poşeti, 18 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün tartmak için tertip edilmiş terazi ele geçirildi. Şüpheli H.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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