Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video

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Tekirdağ Çorlu'da madde bağımlılarının yaktığı iddia edilen ahşap kaplı metruk evin alev topuna döndüğü anlar, bölgede haber çalışmasına çıktığı esnada tesadüfen olayla karşılaşan bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.
"BİRİLERİNİN CANI MI YANMASI GEREKİYOR"
Yangınla ilgili konuşan Cemaliye Mahalle Muhtarlığı Baş Azası Deniz Gökçe, "Mahallemizde çok sayıda metruk yapı mevcut. Defalarca kez belediyeye dilekçe yazıyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Daha kaç tane böyle bina yanacak. İlla birisinin canı mı yanması gerekiyor" dedi.