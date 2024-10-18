Video Yaşam Tekirdağ'da minibüs anne ve 2 çocuğuna çarptı: Feci kaza kamerada
Tekirdağ'da minibüs anne ve 2 çocuğuna çarptı: Feci kaza kamerada

Tekirdağ'da minibüs anne ve 2 çocuğuna çarptı: Feci kaza kamerada

18.10.2024 | 09:58

Tekirdağ'da yaya geçinden geçerken minibüsün çarptığı 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Mekke Camii istikametine seyreden O.H. idaresindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.


Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Minibüs sürücüsü O.H. polis tarafından gözaltına alındı.

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