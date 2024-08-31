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Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

31.08.2024 | 11:52

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece yarısı 01.20 sıralarında Çorlu - Ergene Çevre yolu Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Mehmet Ü. idaresindeki 59 YJ 454 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Aytuğ Recep Şengün'ün (24) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışma sonrası hurda yığınına dönen motosikletin sürücüsü Aytuğ Recep Şengün, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Savcı, kriminal ekibi ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin arından Şengün'ün cenazesi olay yerinden kaldırılarak otopsiye sevk edildi.

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