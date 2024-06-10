Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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