Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 10.06.2024 | 09:41 Tekirdağ Çorlu’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tütün Sokak ile Dr. Nusret Fişek Sokak yol ayrımında meydana geldi. Tütün Sokak'ta seyreden E.Ş. idaresindeki motosiklet ile Ç.D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.