Video Yaşam Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video

Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video

20.05.2024 | 10:37

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde 1 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, 90 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 765 TL para ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken,1şüpheli ise uyuşturucuda gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 00:19
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 10:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 20.05.2024 | 10:25
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 02:59
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 20.05.2024 | 10:10
Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: “Çevirdik direksiyonu kaçtık” | Video 00:55
Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: “Çevirdik direksiyonu kaçtık” | Video 20.05.2024 | 10:03
İzmir’de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
Erzurum’daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 07:29
Erzurum'daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 20.05.2024 | 09:41
Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar | Video 00:57
Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar | Video 20.05.2024 | 09:45
Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video 00:13
Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video 20.05.2024 | 09:45
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video 04:07
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video 20.05.2024 | 09:28
Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh’ta yeniden görüldü | Video 01:06
Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü | Video 20.05.2024 | 09:25
Edirne’de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı | Video 01:49
Edirne’de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı | Video 20.05.2024 | 08:48
Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! 02:26
Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! 19.05.2024 | 22:32
Doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı! 02:29
Doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı! 19.05.2024 | 22:30
Komandolar 19 Mayıs gösterisi ile hayran bıraktı | Video 05:03
Komandolar 19 Mayıs gösterisi ile hayran bıraktı | Video 19.05.2024 | 15:55
Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti | Video 02:43
Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti | Video 19.05.2024 | 15:56
Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti | Video 01:50
Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti | Video 19.05.2024 | 15:55
Motosikletler otoyolda çarpıştı: Sürücüler metrelerce sürüklendi | Video 00:21
Motosikletler otoyolda çarpıştı: Sürücüler metrelerce sürüklendi | Video 19.05.2024 | 15:56
Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi | Video 00:57
Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi | Video 19.05.2024 | 13:52
İki grup birbirine girdi, kavgayı ayırmak için ezan okudu | Video 01:17
İki grup birbirine girdi, kavgayı ayırmak için ezan okudu | Video 19.05.2024 | 12:38
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video 01:23
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video 19.05.2024 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA