Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 10:37 Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde 1 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, 90 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 765 TL para ele geçirildi.Olayda 1 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken,1şüpheli ise uyuşturucuda gözaltına alındı.