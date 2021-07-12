Video Yaşam Tekirdağ'da orman yakan şahıs kamerada!

Tekirdağ'da orman yakan şahıs kamerada!

Tekirdağ'da orman yakan şahıs kamerada!
12.07.2021 | 17:12

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Çerkezköy'de ormanlık alana ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. Kablo hırsızlığından suç kaydı olduğu belirlenen S.Ç.'nin, yine çaldığı kabloların içindeki bakırları çıkarmak için yaktığı sırada, alevlerin ormanlık alan ve tarlaya sıçradığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma S.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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