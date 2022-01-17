Video Yaşam Tekirdağ'da otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

17.01.2022 | 09:09

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyreden TIR?a çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, bu gece yarısı Ergene ile Kırklareli?nin Lüleburgaz ilçeleri arasındaki 0D-100 karayolunun Misinli kavşağı mevkisinde meydana geldi. Cemil A.?nın kullandığı 59 ADH 210 plakalı otomobil, önünde seyreden Ö.Y.?nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı TIR?ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi ile Satılmış Gültekin?in yaşamlarını yetirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cemil A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen 2 kişinin cansız bedenleri de Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR sürücüsü Ö.Y., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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