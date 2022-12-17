Video Yaşam Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada

17.12.2022 | 09:43

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki vatandaş yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. SGK kavşağı istikametine seyreden M.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan S.E. (67) isimli vatandaşa çarptı.


Kaza sonrası yaralanan S.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., "Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık" diye konuştu.

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