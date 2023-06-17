Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video
Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Yakalananlar arasında, 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimde YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi) ikinci sıra milletvekili adayı ve HDP Süleymanpaşa ilçe Başkanı bulunuyor.
Haklarında örgütsel faaliyetlerine yönelik ifade ve teşhis beyanları bulunan ve aralarında 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimde YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi) ikinci sıra milletvekili adayı S.K ve HDP Süleymanpaşa ilçe Başkanı N.A'nında bulunduğu N.O, S.S, B.K olmak üzere toplam 5 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK MENSUPLARININ FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ
Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda Tekirdağ Süleymanpaşa HDP İlçe başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, etkisiz hale getirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları, örgüt dökümanları, toplatma kararı bulunan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler, pankartlar, KCK-HDK yapılanması ile ilgili kitaplar ve isim listeleri bulunarak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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