Tekirdağ'da şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı | Video

Tekirdağ’da 2 gündür devam şiddetli lodos sebebiyle sahil kenarında bulunan kafelerin şemsiyeleri devrilirken, mermer taşları da yerinden oynadı. Ayrıca sahile taşan deniz suyu ise geri çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da ortalığı kasıp kavuruyor. 2 gündür etkili olan şiddetli lodos sebebiyle sahil kenarında bulunan kafelerin dev şemsiyeleri devrilirken, etrafta bulunan mermer taşlarda yerinden oynadı. Fırtınadan dolayı çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarında demirlemeye devam ederken, balıkçılarda denize açılamıyor.Fırtınadan dolayı denizden şehre akarak, adeta tsunamiyi andıran görüntülerdeki deniz suları ise bu sabah itibarıyla geri çekildi. Tekirdağ'daki şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.