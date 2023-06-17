Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video
TEKİRDAĞ'da polisin ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda, tabanca tüfekler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronla havadan desteklenen operasyonda evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 113 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video 17.06.2023 | 12:54
00:40
01:48
Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video 17.06.2023 | 11:38
03:21
00:34
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 17.06.2023 | 10:55
00:35
04:28
‘Boğaz’ın incisi’ Vaniköy Camii hizmete açıldı | Video 17.06.2023 | 10:29
01:18
Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı | Video 17.06.2023 | 10:12
05:06
Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi | Video 17.06.2023 | 10:02
01:24
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 28 gözaltı | Video 17.06.2023 | 09:57
01:51
02:01
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 17.06.2023 | 09:05
01:35
Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video 16.06.2023 | 21:08
00:35
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 16.06.2023 | 15:48
01:15
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 16.06.2023 | 15:47
08:44
00:28
00:14
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 16.06.2023 | 14:52
00:27
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:52
00:39
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 16.06.2023 | 14:28