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Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video

Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video

17.06.2023 | 12:54

TEKİRDAĞ'da polisin ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda, tabanca tüfekler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronla havadan desteklenen operasyonda evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 113 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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