Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video 17.06.2023 | 12:54 TEKİRDAĞ'da polisin ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda, tabanca tüfekler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronla havadan desteklenen operasyonda evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 113 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.