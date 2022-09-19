Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video
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Tekirdağ Çorlu’da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 6. katındaki camdan sarkarken polis tarafından yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahsın kaldığı ikamete baskın yaptı.
Zanlı 6. kattan alt kattaki binaya atlamak istediği sırada camdan sarkarken polis tarafından son anda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.