Video Yaşam Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video

26.05.2022 | 09:45

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 138 parça tarihi eser obje niteliğinde parça ele geçirildi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Süleymanpaşa İlçesinde 1 araçta yapılan aramada, 4 adet metal yüzük, 134 adet bronz sikke, olmak üzere tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 138 adet eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

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