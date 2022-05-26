Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 138 parça tarihi eser obje niteliğinde parça ele geçirildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Süleymanpaşa İlçesinde 1 araçta yapılan aramada, 4 adet metal yüzük, 134 adet bronz sikke, olmak üzere tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 138 adet eser ele geçirildi.
Konuyla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.