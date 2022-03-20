Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ'da 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, torbacı/sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 farklı olayda, 2 şahsa işlem yapılırken bu şahıslardan 11 fişek daralı 9,5 gr. Metamfetamin ele geçirildi.İl merkezi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde de bulunan 2 adresi ve Karadeniz Mahallesinde bulunan 1 adreste yapılan aramalarda, 67 gr meteamfetamin maddesi, 11 fişek 1.6 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hap, 2.1 gr skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet kilitli şeffaf poşet, 40 adet siyah renkli naylon eldiven, uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi.Konu ile ilgili F.E., S.S., A.T., B.A. ve S.K. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, suça sürüklenmiş çocuk yaştaki B.A. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Adliyeye sevk edilen F.E. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.