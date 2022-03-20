Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video

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Tekirdağ'da 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanıp cezaevine gönderildi.
İl merkezi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde de bulunan 2 adresi ve Karadeniz Mahallesinde bulunan 1 adreste yapılan aramalarda, 67 gr meteamfetamin maddesi, 11 fişek 1.6 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hap, 2.1 gr skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet kilitli şeffaf poşet, 40 adet siyah renkli naylon eldiven, uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Konu ile ilgili F.E., S.S., A.T., B.A. ve S.K. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, suça sürüklenmiş çocuk yaştaki B.A. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen F.E. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.