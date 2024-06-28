Video Yaşam Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda yangın çıktı | Video
Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda yangın çıktı | Video

Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda yangın çıktı | Video

28.06.2024 | 08:39

Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler sanayi bölgesindeki otluk alana sıçradı.

Mahalle sakinlerinin trafodan çıkan alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını kapattı. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Arızanın giderilmesinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ’daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 05:22
Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ'daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 06:50
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 28.06.2024 | 12:22
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 01:24
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 01:00
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.06.2024 | 11:33
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:06
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 28.06.2024 | 11:33
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 01:29
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 28.06.2024 | 11:23
Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 00:47
Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 28.06.2024 | 11:22
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:31
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.06.2024 | 11:05
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 00:12
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 28.06.2024 | 10:54
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 03:39
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 28.06.2024 | 10:48
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 06:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 28.06.2024 | 10:28
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 00:12
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.06.2024 | 10:28
Adana’yı karıştıran ’Sapıktır’ ilanı | Video 03:00
Adana'yı karıştıran 'Sapıktır' ilanı | Video 28.06.2024 | 10:13
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 01:29
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 28.06.2024 | 09:49
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 04:04
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 28.06.2024 | 09:49
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 02:30
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 28.06.2024 | 09:27
Adana’da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı kamerada | Video 03:57
Adana'da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı kamerada | Video 28.06.2024 | 09:15
Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 01:40
Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 28.06.2024 | 08:40
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Ankara’ya getirilecek | Video 00:33
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Ankara’ya getirilecek | Video 28.06.2024 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA