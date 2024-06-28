Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda yangın çıktı | Video
Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mahalle sakinlerinin trafodan çıkan alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını kapattı. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Arızanın giderilmesinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi.
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