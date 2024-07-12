Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai ve hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.C.D. ve A.Y.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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