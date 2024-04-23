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Video Yaşam Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video

23.04.2024 | 10:22

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturuyor operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 parça halinde 937 gram sentetik kannobinoid, 8 parça 15 gram eroin, 10 gram A-M kimyasal madde, 24 adet sentetik ecza hap, 4 adet extacy hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde kullanma, 10 şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan yasal işleme başlandı.


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