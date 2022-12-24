Video Yaşam Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video

24.12.2022 | 11:59

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu dağıtan şüphelilere gerçekleştirdiği operasyonda 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına uyuşturucu temini gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 20 parça 2 bin 289,2 gram metamfetamin maddesi, 6 parça 3.2 gram skunk maddesi, 194 adet plaster üzerinde 2 bin 697 adet 300 millgram haplar, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam düzenek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör - 92 adet fişek , 61 bin 185 TL uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak mahkemeye sevk edildi. 22 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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