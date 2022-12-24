Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu dağıtan şüphelilere gerçekleştirdiği operasyonda 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak mahkemeye sevk edildi. 22 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.