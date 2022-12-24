Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu dağıtan şüphelilere gerçekleştirdiği operasyonda 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına uyuşturucu temini gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 20 parça 2 bin 289,2 gram metamfetamin maddesi, 6 parça 3.2 gram skunk maddesi, 194 adet plaster üzerinde 2 bin 697 adet 300 millgram haplar, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam düzenek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör - 92 adet fişek , 61 bin 185 TL uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak mahkemeye sevk edildi. 22 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.