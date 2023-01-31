Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu | Video 31.01.2023 | 16:45 Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü,ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen ve şehre uyuşturucu madde getirerek sokak satıcılarına dağıtan şahıslarla ilgili olarak yaklaşık 3 ay süren 3 ayrı yoğun çalışma sonucu, 4 ayrı yakalama gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 parça 1.4 gram Metamfetamin Maddesi, 0.2 gram Skunk Maddesi, 7 gram esrar maddesi, 48 adet plaster üzerinde 672 adet Galara 300 miligram haplar, plasterde 2 adet Symra 300 miligram haplar, 3 bin 741 adet Extacy hap, 26 bin 450 TL uyuşturucu Madde Ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 15 şahıs yakalanmış olup, 7 şahıs tutuklanarak. cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelelerini kararlılıkla devam ettireceklerini ifade gerek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse Emniyet Müdürlüğü,2023 yılında uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyorlar.