Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce ecza hap ele geçirildi | Video

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 208 adet ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Yakalanan 3 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden N.D. adlı kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.