Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 ayrı poşet içerisinde toplam 503 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.H.G isimli şahıs, çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.