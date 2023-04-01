Video Yaşam Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video

01.04.2023 | 13:38

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 ayrı poşet içerisinde toplam 503 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.H.G isimli şahıs, çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elektrik hattı tamiri için için kazı yapılırken göçük oluştu altında kalan 4 işçi böyle kurtarıldı | Video 01:18
Elektrik hattı tamiri için için kazı yapılırken göçük oluştu altında kalan 4 işçi böyle kurtarıldı | Video 01.04.2023 | 13:45
Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video 04:43
Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video 01.04.2023 | 13:36
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:41
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video 01.04.2023 | 13:38
Gaziantep’te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 00:12
Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 01.04.2023 | 13:04
Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 00:56
Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 01.04.2023 | 12:56
Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen ’gün batımı’ operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:38
Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen 'gün batımı' operasyonunda 8 tutuklama | Video 01.04.2023 | 12:54
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:55
Edirne'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2023 | 12:05
Ardahan’da soğuk hava: Aracın depo kapağı dondu buz sarkıtları oluştu | Video 01:25
Ardahan’da soğuk hava: Aracın depo kapağı dondu buz sarkıtları oluştu | Video 01.04.2023 | 12:03
Habur Sınır Kapısı’nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01:00
Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01.04.2023 | 11:56
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 00:21
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 11:53
Beylikdüzü’nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01:49
Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01.04.2023 | 11:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01.04.2023 | 10:40
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 05:53
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 01.04.2023 | 10:31
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ’kokusuz aseton’ atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 06:16
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 01.04.2023 | 10:29
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01:11
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01.04.2023 | 10:20
Adana’da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:32
Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 00:39
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19
Trabzon Of’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 04:51
Trabzon Of'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 01.04.2023 | 09:34
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 00:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 01.04.2023 | 09:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA