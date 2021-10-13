Video Yaşam Tekirdağ'da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu
Tekirdağ'da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu

Tekirdağ'da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu

13.10.2021 | 09:24

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı.

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Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu.Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Fehmi A., iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. ile tartıştı. Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.


VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU
Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. uğu belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından genç kadının ceset parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin gözaltına aldığı Fehmi A., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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