Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 19.01.2023 | 11:47 Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Marmaereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde Jandarma KOM Şube ve Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığınnca ikamet eden G.A.'nın Sultanköy ikamet ve imalathanesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 500 bin adet dolu-boş makaron, 142 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 100 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 66 kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.Ele geçirilen tütün, makaron ve makinaların yaklaşık piyasa değeri 415 bin lira olduğu öğrenilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.