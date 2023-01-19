Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen tütün, makaron ve makinaların yaklaşık piyasa değeri 415 bin lira olduğu öğrenilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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