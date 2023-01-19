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Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video

Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video

19.01.2023 | 11:47

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Marmaereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde Jandarma KOM Şube ve Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığınnca ikamet eden G.A.'nın Sultanköy ikamet ve imalathanesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 500 bin adet dolu-boş makaron, 142 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 100 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 66 kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün, makaron ve makinaların yaklaşık piyasa değeri 415 bin lira olduğu öğrenilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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