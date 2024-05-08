Tekirdağ’da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu | Video
Tekirdağ’da polis ekiplerince, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara eş zaman operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında 6136 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.
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