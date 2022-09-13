Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video

Tekirdağ Çorlu’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücünün olay yerini terk ettiği kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Mandıracı 2. Sokak girişinde meydana geldi. Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada yayaya çarptı. Yaya kadın yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.