Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video
Tekirdağ'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir noktaya düşen yıldırım, gökyüzünü aydınlattı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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