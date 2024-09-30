Video Yaşam Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video
Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video

Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video

30.09.2024 | 10:26

Tekirdağ'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir noktaya düşen yıldırım, gökyüzünü aydınlattı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Gece boyunca Süleymanpaşa ilçesinde devam eden yağmurla birlikte Tekirdağ genelinde yoğun şimşekler gözlemlendi. Bir bölgeye yıldırım düşmesiyle gökyüzü kısa bir süreliğine gündüz gibi aydınlandı. Olay anına tanık olan vatandaşlar, durumu heyecanla izlerken, yıldırımın düşme anı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Can kaybı ya da ciddi bir hasar rapor edilmedi.
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